Бербанк, США, , 22:24 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании Freeform объявило о том, что состоялось значительное расширение актерской команды сериала «Последнее лето». События триллера разворачиваются в небольшом американском городке штата Техас в трех временных отрезках, а именно в течение летних каникул 1993, 1994 и 1995 годов. Жизнь группы обычных подростков резко меняется, когда самую популярную среди них девушку похищает неизвестный. Тем не менее, место души компании не долго остается пустым.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, актерский состав пополнили Майкл Лэндис, известный по «Пункт назначения 2», «Бурлеск», «Выстрел в пустоту», «Чудесные годы» и «Миранда», Харли Куинн Смит, знакомая зрителям по картинам «Однажды в Голливуде», «Клерки 2», «Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар» и «Черные праздники», Фрой Гутьеррез, снявшийся в «Оборотень» и «Голдберги», Кьяра Аурелия, сыгравшая в «Милые обманщицы», «C.S.I. Место преступления» и «Агент Картер», и Микайла Абдалла.

В качестве шоураннеров выступили Джессика Бил, подарившая миру «Лаймтаун», «Грешница», «Книга любви», «Верзила» и «Дыра в бумажном небе», и Мишель Перпл. Работу над сценарием вел Берт В. Роял. Режиссером стал Макс Уинклер.