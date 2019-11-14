Лос-Анджелес, США, , 22:16 — REGNUM Патрик Уилсон фактически подтвердил информацию о том, что он вернется к роли Повелителя Океана в кинокомиксе «Аквамен 2». Об этом 14 ноября сообщил портал Сinema Blend.

Во время разговора с журналистами актёр сообщил, что он недавно разговаривал о проекте будущего фильма с режиссёром Джеймсом Ваном и сказал, что он «немного проинформирован» о том, какая судьба ждёт Повелителя Океана.

Издание отмечает, что сам факт подобной информированности говорит о многом, например, о том, что герой Уилсона будет играть в фильме одну из ключевых ролей или же, как минимум, появится в какой-либо сцене.

Премьера фильма «Аквамен 2» уже запланирована, его начнут показывать в кинотеатрах 16 декабря 2022 года. Первая часть картины при бюджете $160 млн смогла собрать в мировом прокате более $1,14 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: Роберт Паттинсон считает, что Дженнифер Лопес могла бы сыграть Бэтмена