Москва, , 22:14 — REGNUM Российская певица и автор песен Елена Темникова высказалась по поводу отмены трех концертов на Дальнем Востоке. В своем инстаграме она отметила, что отмена произошла по вине организатора мероприятий.

По информации российского новостного агентства InterMedia, организацией выступлений занимался продюсерский центр Volkov Pro.

«Я абсолютно разбита. Организатор по своему решению и за свой счёт отменил сразу три концерта на Дальнем Востоке. Наши важные даты перед большой паузой у нас просто отняли. А ведь мы в полной готовности, на чемоданах», — заявила исполнительница.

Она также пообещала поклонникам, что найдет способ приехать в регион с другими организаторами. Елена отметила, что билеты можно сдать в месте их приобретения, также она пообещала возместить ущерб тем, кто покупал их на ее официальном сайте.