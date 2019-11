Лос-Анджелес, США, , 22:02 — REGNUM Роберт Паттинсон заявил, что Дженнифер Лопес могла бы исполнить роль Бэтмена. Об этом 14 ноября сообщил портал We Got This Covered.

Во время разговора с Патинсоном в эфире передачи Variety’s Actors актриса и певица, обсуждая предстоящий фильм Мэтта Ривза, заявила, что тот будет «великим Бэтменом».

«Я думаю, что ты будешь великим Бэтменом. Отличным Бэтменом! Серьезно, потому что он мрачный персонаж», — сказала Лопес.

В отмет на это Роберт Паттинсон пошутил, что Лопес тоже вполне могла бы исполнить роль этого персонажа.

«А? Я могла бы быть Бэтменом? Почему нет!», — поддержала его шутку певица.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Колин Фаррел может исполнить в предстоящем кинокомиксе DC «Бэтмен» роль суперзлодея Пингвина. Дворецкого Альфреда Пенниуорта может сыграть актёр Энди Серкис.