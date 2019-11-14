Москва, , 21:59 — REGNUM 14 ноября в Доме-музее А.И. Герцена в Москве открывается выставка «Кружение сердец… Рассказ о семейных драмах», кураторы которой стараются приоткрыть завесу над некоторыми семейными тайнами Герценов-Огаревых.

Разлад в кругу самых близких, распад семьи, трагедия взаимного непонимания представлены в личных письмах, фотографиях и других уникальных материалах из фондов Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля, а также реликвиях, подаренных потомками писателя.

В программе выставки показ фильма «Никто не виноват» режиссера А. Столярова и акция «Музыкальное приношение», в ходе которой выступят лауреаты международных конкурсов, солисты Ассоциации «Культура России».