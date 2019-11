Лос-Анджелес, США, , 21:49 — REGNUM В сеть выложили первый постер фильма «Чёрный Адам», на котором Дуэйн Джонсон впервые показан в образе этого персонажа. Изображение было опубликовано 14 нобяря на портале We Got This Covered.

https://twitter.com/wgtc_site/status/1195035412185731072

Кроме того, постер содержит информацию о дате выхода фильма на экраны. Премьера нового кинокомикса DC состоится 22 декабря 2021 года.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Чёрный Адам не появился в фильме «Шазам» из-за того, что Дуэйн Джонсон предложил главе Warner Bros.Тоби Эммериху выпустить сольный фильм про этого суперзлодея.

