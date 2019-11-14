Санкт-Петербург, , 21:40 — REGNUM Киностудия «Союзмультфильм» запускает разработку нового цикла мультфильмов «Ну, погоди!». Об этом сегодня, 14 ноября, сообщила председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева на Петербургском культурном форуме.

По словам Слащевой, первую серию старого-нового мультфильма покажут в начале лета 2020 года. Всего планируется создать 26 новых серий «Ну, погоди!».

Напомним, что история мультфильма «Ну, погоди!» началась в 1969 году. Режиссёром Геннадием Сокольским была снята «нулевая» серия для мультжурнала «Весёлая карусель», главная идея которой легла в основу знаменитого мультсериала «Ну, погоди!». В основе сюжета лежит постоянно оканчивающаяся неудачей погоня Волка за Зайцем в надежде его съесть. В итоге Заяц всегда оказывается невредим, а Волк в конце каждой серии говорит или кричит: «Ну, Заяц, погоди!»

Стоит отметить, что «Союзмультфильм» периодически пытается перезапустить старые советские мультфильмы. В частности, были создан мультсериал «Простоквашино» — продолжение советских мультфильмов «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино». Отзывы зрителей и критиков были противоречивыми.