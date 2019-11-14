Санкт-Петербург, , 21:39 — REGNUM В 2020 году на экраны выйдут новые серии знаменитого отечественного мультфильма «Ну, погоди!». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом в рамках Петербургского культурного форума заявила председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

«Союзмультфильм» запускает разработку нового цикла мультфильмов про «Ну, погоди!». Первую серию можно будет увидеть в начале лета следующего года, после этого будет по нашему плану 26 новых серий про «Ну, погоди!», — сказала Слащева.

Напомним, последняя по времени попытка реанимировать мультфильм «Ну, погоди!» состоялась в середине 2000-х.