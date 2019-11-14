Санкт-Петербург, , 21:06 — REGNUM Нижегородская область стала лауреатом V Всероссийского конкурса «Самый читающий регион». Награда вручена министру культуры региона Надежде Преподобной в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Александр Дейнека. Портрет девушки с книгой

Нижегородская область была отмечена по итогам 2019 года за активное проведение Года детского чтения, в котором участвовали многие общественные организации, коммерческие структуры, учреждения культуры и СМИ.

ИА REGNUM напоминает, конкурс «Самый читающий регион» проводится с 2015 года, который был объявлен Годом литературы. Организатор конкурса — Российский книжный союз при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.