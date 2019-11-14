Кострома, , 20:48 — REGNUM В Костроме вышел второй выпуск сборника «Сказки Костромской губернии», где впервые опубликованы неизвестные исследователям сказки «Суседушко», «Про разбойников» и «Проклятая дочка», — сообщает Kostroma.News.

Народные сказки еще до революции записывала учительница и член Костромского научного общества по изучению местного края Елена Калистратова. Их ей рассказывали местные жители деревень Сучкино и Сомиха. Архив научного общества в 30-е годы прошлого века был потерян и найден уже в наши дни костромским коллекционером Николаем Кузнецовым. Он подготовил к изданию и проиллюстрировал эти материалы. Тираж — 300 книг, где сохранился диалект костромского говора начала 20 века.

Первый сборник вышел в июле этого года. Тексты сказок были записаны в 1913 году со слов Прасковьи Ивановны из деревни Мошкино Костромской губернии.