Нью-Йорк, США, , 20:02 — REGNUM Сара Мишель Геллар может вскоре вернуться на телевидение. Об этом 14 ноября сообщил портал Digital Spy.

Сейчас актриса ведет переговоры по поводу съемок в сериале «Иногда я вру» (Sometimes I Lie), ожидается, что в нём Геллар исполнит главную роль. Производством шоу, в основу которого ляжет одноимённый роман писательницы Алисы Фини, занимается компания Fox.

В последний раз на телеэкране Сара Мишель Геллар появилась в финальной серии шоу «Теория большого взрыва», сыграв саму себя. В 2013 и 2014 годах на малые экраны вышел сериал «Сумасшедшие», в котором она сыграла Сидни Робертс. Актриса получила за эту роль премию People’s Choice Award.

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