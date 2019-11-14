Москва, , 19:52 — REGNUM Режиссёры Энтони и Джо Руссо, снявшие фильм «Мстители: Финал», работают над созданием документального сериала, посвященного соперничеству компаний DC и Marvel. Об этом 14 ноября сообщил портал Digital Spy.

Сериал получит название Slugfest. Режиссёр Дон Арготт и продюсер Шина Джойс решил снять его после прочтения книги «Slugfest: Внутри эпоса, 50-летняя битва между Marvel и DC». Шоу расскажет о различных закулисных историях комикс-индустрии.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что комикс «Сокол и Зимний Солдат» выйдет раньше одноимённого сериала Marvel, который будет показывать потоковый сервис Disney+. В нём Баки Барнс и Сэм Уилсон также будут вынуждены занять место Капитана Америка, чтобы противостоять организации «Гидра».

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