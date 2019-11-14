Лос-Анджелес, США, , 19:46 — REGNUM Американский режиссёр Пол Томас Андерсон, известный по таким фильмам как «Нефть» и «Магнолия», намерен снять новый фильм о восходящей звезде кино и телевидения 1970-х годов прошлого века, который ещё учится в старших классах школы. Об этом пишет журнал Искусство кино.

Режиссёр сообщил, что на данный момент он уже написал сценарий фильма и собирается лично продюсировать проект, который ещё не получил названия. Для съёмок Пол Томас Андерсон отправится в «родную» для него долину Сан-Фернандо, где он снимал «Ночи в стиле буги», «Магнолию» и «Любовь, сбивающую с ног».

Кинокритики отмечают, что в последнее время голливудские режиссеры все чаще общаются к 70-м годам, десятилетию «нового Голливуда», что может объясняться необходимостью переосмысления накопившегося опыта и поиска выхода из творческого тупика, в который в последнее время зашли голливудские киноделы.