Ашхабад, , 19:31 — REGNUM Туркменская делегация во главе с министром культуры Атагельды Шамурадовым приняла участие в открытии проходящей в столице Азербайджана фотовыставке, посвященной истории развития исламской культуры и искусства, передает «Orient» сегодня, 14 ноября.

Мероприятие посвящено исламским ценностям, повлиявшим на формирование культурной картины региона и мира.

Туркменские делегаты представили на экспозиции фотографии мавзолея султана Санджара, дашогузских памятников и других археологических достопримечательностей.