Киев, , 19:29 — REGNUM Украинский певец, автор песен и продюсер Иван Дорн выпустил клип на ремейк песни «Танцi» группы «Вопли Видоплясова». Вместе с исполнителем в съемках нового ролика приняли участие Ян Гордиенко, Владимир Остапчук, Андрей Шабанов, Михаил Клименко и Максим Сердюк.

Оригинальное видео было снято в 1989 году и оно стало первым видеоклипом украинского шоу-бизнеса. В ремейке на двух экранах параллельно показываются кадры из оригинального ролика и новое произведение Ивана.

По информации российского новостного агентства InterMedia, Дорн попытался полностью повторить движение, мимику и жесты героев оригинального клипа. Стоит отметить, что основатель «Воплей Видоплясова» даже одолжил музыкантам свою бас-гитар

Видео было выпущено в рамках проекта онлайн-медиа «Слух», в котором один в один воспроизводятся знакомые всем украинские песни и клипы.