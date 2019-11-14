Москва, , 19:23 — REGNUM Дом-музей Марины Цветаевой представил групповую выставку «Все не то, чем кажется». Об этом сообщает портал ArtTube.

В масштабном проекте Дома-музея приняли участие Юлия Лейя, Тимур Шишкин, Наталья Сергеева, Ольга Вольна, Елена Сфинкс, Юлия Кузьмина, Ирина Антонюк, Ирина Урбанская, Елизавета Одиноких, Марина Давыдова, Елизавета Вершинина, Светлана Алексеева, Андрей Крюк, Наталья Алехина, Юлия Куряева, Светлана Банщикова, Нина Цорити, Елена Ивлева.

Художники групповой выставки о проекте: «Мы предлагаем зрителю оценить насколько живая и настоящая сила искусства отличается от представления, сформированного через экран. Приходите, и убедитесь в этом сами. И обязательно сравните свои впечатления от картин, когда вы увидели их через свой смартфон, а потом вживую.»

Выставка продлится до 21 ноября 2019 года.