Лос-Анджелес, США, , 18:43 — REGNUM В сеть выложили кадр из кинокомикса «Лига справедливости» версии Зака Снайдера, в котором показаны персонажи Киборг (Виктор Стоун) и Степпенвулф. Изображение было опубликовано 14 ноября на портале We Got This Covered.

https://twitter.com/fact_hollywood/status/1194848633109319680

Издание отмечает, что в финальной версии кинокомикса, который за Снайдера доснимал Джосс Уидон, наиболее урезанным персонажем получился именно Киборг, в то время как в версии Зака Снайдера этот герой должен был стать «сердцем» фильма. Опубликованный кадр показывает момент, когда Киборг должен был защищать С.Т.А.Р. Лабс от Степпенвульфа.

Зак Снайдер вынужден был покинуть должность режиссёра «Лиги справедливости» из-за семейной трагедии до конца производства. Фанаты предполагают, что множество хороших идей после этого были вырезаны из картины, из-за чего «Лига справедливости» впоследствии была плохо встречена зрителями.

