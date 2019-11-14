Лос-Анджелес, США, , 18:24 — REGNUM Кинокомпания Disney фактически подтвердила информацию о том, что она считает «Железный человек 3» рождественским фильмом. Об этом 14 ноября заявил портал Comicbook.

Корреспонденты издания заметили, что в библиотеке потокового сервиса Disney+ этот кинокомикс можно найти по слову «Рождество». Кроме того, внимательные пользователи могут в конце соответствующей страницы обнаружить Железного Человека, спрятанного под ёлкой под видом подарка.

Напомним, премьера картины «Железный человек 3» состоялась в апреле 2013 года. При бюджете $200 млн картина собрала в мировом прокате больше $1,2 млрд.

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