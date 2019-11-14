Лос-Анджелес, США, , 18:13 — REGNUM Кинокомпания 1091 Media приобрела права на показ документального фильма об НЛО «Феномен». Об этом 14 ноября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Ожидается, что премьера картины в кинотеатрах США состоится в июне 2020 года, а в сеть фильм будет выложен в сентябре 2020-го. По имеющейся информации, лента охватывает период длиной в 70 лет и доказывает существование НЛО. Отмечается, что в фильме будут в том числе показаны последние события, связанные с этим феноменом.

Согласно синопсису, в фильме будут представлены архивные кадры и записи бесед с очевидцами, экспертами и чиновниками. Интервью создателям фильма дали такие фигуры, как бывший сенатор Гарри Рейд, Джон Подеста, занимавший должность главы администрации президента Билла Клинтона, работавший в министерстве обороны США Кристофер Меллон и бывший губернатор штата США Нью-Мексико Блейн Ричардсон.

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