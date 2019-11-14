Санкт-Петербург, , 17:32 — REGNUM 14 ноября в Санкт-Петербурге открывается фестиваль «Новое болгарское кино», в программу которого вошли лекции о последних тенденциях в болгарском кино, а также серия кинопоказов последних знаковых картин болгарского кинематографа. Фестиваль будет проходить с 14 по 17 ноября на площадках Дом кино и книжного магазина «Порядок слов». Об этом пишет журнал Искусство кино.

В рамках программы будут показаны четыре болгарских фильма последних лет: «Ага» Милко Лазарова, «Молчание моей сестры» Кирана Коларова, «Отец» Петара Вылчанова и Кристины Грозевой, «¾» Илиана Метева. Серию показов откроет лекция Кристины Стояновой «Осторожное возрождение болгарского кино», в которой будет рассказано о последних тенденциях в современном болгарском кино.

Все картины будут демонстрироваться на языке оригинала (болгарском) с русскими субтитрами, вход на площадки свободный.