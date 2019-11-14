Москва, , 17:26 — REGNUM 27 ноября 2019 года в московском «Главклуб Green Concert» выступит калифорнийский рок-коллектив Fever 333. Они представят полномасштабное сольное шоу.

Отметим, что это трио стало одним из главных открытий 2019 года для российского слушателя. Огненная подача на летних фестивалях, а также едкие политизированные тексты расширили фан-базу коллектива.

По информации российского новостного агентства InterMedia, вокалист Джейсон Аалон Батлер, гитарист Стивен Гаррисон и барабанщик Арик Импрота собрали команду чуть более двух лет назад. В августе 2017 года они сыграли хедлайн-шоу в голливудском The Roxy Theatre, а весной 2018 году выпустили дебютный мини-альбом «Made an America».

Всего год назад музыканты были номинированы на премию «Грэмми».