Москва, , 17:24 — REGNUM 15 ноября Московский музей современного искусства и Музей Вадима Сидура представят выставочный проект «Самая счастливая осень», приуроченный к 30-летию музея знаменитого скульптора. Об этом сообщает официальный сайт ММОМА.

В центре внимания юбилейной выставки — жанр надгробия. Для Вадима Сидура, фактически лишенного властями возможности публичной демонстрации творчества на родине, он стал не только способом материального выживания, но и одной из главных форм взаимодействия с публичным пространством, общения с внешним миром.

В состав творческой группы проекта вошли: художники Юрий Пальмин, Владислав Ефимов, Михаил Максимов, композитор Владимир Горлинский, историк и музеолог Анна Котомина. Важным дополнением основной экспозиции станут историко-биографические материалы и документы, отражающие хронику жизни скульптора и развития музея на протяжении 30-ти лет.

Выставка продлится до 19 января 2020 года.