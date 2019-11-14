Москва, , 16:07 — REGNUM Высказывания о «клоачном» русском языке, которые позволил себе преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасан Гусейнов, недопустимы, считает председатель Координационного Совета Ассоциации учителей русского языка и литературы Людмила Дудова. Об этом она заявила 14 ноября корреспонденту ИА REGNUM.

«К высказываниям Гусейнова отношение может быть абсолютно однозначным. Называть родной язык, а тем более государственный язык Российской Федерации клоачным — это характеризует уровень культуры этого человека и отношение к нашей стране. И даже в том контексте, в котором произносится это словосочетание (применительно к характеристике прессы), это тоже не верно. СМИ у нас разные, — сказала Дудова. — Есть, наверное, и такие, которые в полной мере не владеют речевой культурой. Но всё-таки наши средства массовой информации владеют нормами литературного языка. Я бы хотела обратить внимание на абсолютную неосведомлённость господина Гусейнова относительно изданий на языках народов России и не только».

При этом она согласилась с тем, что после сделанных Гусейновым высказываний тот факт, что он продолжает работать в ВШЭ, выглядит странно и заставляет задуматься о том, что администрация этого вуза рассчитывает таким образом заработать дешёвую популярность среди студенческой аудитории.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Гусейнов на своей странице в Facebook заявил, что Россия является «порядком одичавшей страной», населённой людьми, менее «умными и человечными», чем жители других государств. Кроме того, он признался, что в московских газетных киосках он не нашёл достаточного количества газет на других языках, кроме «того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна».

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