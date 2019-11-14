Москва, 14 ноября 2019, 16:07 — REGNUM Высказывания о «клоачном» русском языке, которые позволил себе преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасан Гусейнов, недопустимы, считает председатель Координационного Совета Ассоциации учителей русского языка и литературы Людмила Дудова. Об этом она заявила 14 ноября корреспонденту ИА REGNUM.
При этом она согласилась с тем, что после сделанных Гусейновым высказываний тот факт, что он продолжает работать в ВШЭ, выглядит странно и заставляет задуматься о том, что администрация этого вуза рассчитывает таким образом заработать дешёвую популярность среди студенческой аудитории.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Гусейнов на своей странице в Facebook заявил, что Россия является «порядком одичавшей страной», населённой людьми, менее «умными и человечными», чем жители других государств. Кроме того, он признался, что в московских газетных киосках он не нашёл достаточного количества газет на других языках, кроме «того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна».
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