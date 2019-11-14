Петрозаводск, , 15:32 — REGNUM В Музее изобразительных искусств Республики Карелия (г. Петрозаводск) 19 ноября откроется выставка «4 Шедевра из Русского музея». Она представит портреты известных деятелей культуры и искусства, меценатов и просветителей, вошедших в историю России.

На выставку в Петрозаводск доставят произведения Валентина Серова — «Портрет М.Ф. Морозовой» (1897), Константина Маковского — «Портрет историка Николая Ивановича Костомарова (1817−1885)» (1883), Ивана Крамского — «Портрет певицы Елизаветы Андреевны Лавровской (1845−1919)» (1879) и «Портрет художника Ивана Константиновича Айвазовского (1817−1900)» (конец 1860-х — начало 1870-х).

Организаторами выставки, посвященной 100-летию Республики Карелия и 60-летию Музея изобразительных искусств Республики Карелия, стали Русский музей и БФ «Система». Продлится выставка до 12 января 2020 года.

Помимо самих картин мастеров второй половины XIX века, посетителям выставки будут доступны авторские экскурсии от сотрудников Русского музея, а также просмотр фильмов из авторской программы директора Русского музея Владимира Гусева. Они посвящены судьбам русской оперной певицы Елизаветы Лавровской, мариниста Ивана Айвазовского, историка Николая Костомарова, одной из самых богатых и влиятельных женщин своего времени — Марии Морозовой.

Выставка шедевров из Русского музея — часть проекта «Культурный обмен» в рамках просветительской программы БФ «Система» по развитию и популяризации отечественного культурного наследия в России и за рубежом. С 2017 года к программе БФ «Система» присоединилось более 20 музеев страны, а участниками культурных акций стали более 80 тыс. человек.