Нью-Йорк, США, , 15:33 — REGNUM На Netflix может выйти музыкальный спин-офф мультсериала «Губка Боб: Квадратные Штаны», посвящённый кальмару Сквидварду. Об этом 13 ноября сообщило издание The New York Times.

Пока неизвестно, будет ли новый проект полнометражным анимационным фильмом или сериалом. Сообщается, что центральный акцент в мультфильме о Сквидварде будет сделан на музыкальных номерах.

Напомним, Сквидвард — это один из главных героев мультсериала «Губка Боб: Квадратные Штаны». По сюжету шоу, он является ворчливым соседом протагониста и большим ценителем классической музыки.

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