Лос-Анджелес, США, , 14:40 — REGNUM Американский актёр Марк Уолберг может сыграть одну из главных ролей в экранизации игры Uncharted. Об этом 13 ноября рассказало издание Variety.

Уолберг ведёт переговоры о том, чтобы получить роль Виктора «Салли» Салливана, наставника Нейтана Дрейка (Том Холланд). Ранее актёр уже участвовать в пробах на роль главного героя картины, но не получил её.

Напомним, новым режиссёром экранизации Uncharted стал Тревис Найт, ранее работавший над «Бамблби». Картина может выйти в 2020 году.

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