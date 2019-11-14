Бразилиа, , 14:21 — REGNUM Антимонопольное ведомство Бразилии намерено вновь рассмотреть вопрос о сделке между компаниями Disney и Fox. Об этом 14 ноября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Стало известно, что продажа платного телеканала Fox Sports не была произведена в устновленные сроки. Бразильское антимонопольное ведомство CADE вынесло 13 ноября 2019 года постановление, согласно которому оно готово вновь рассмотреть вопрос о совершении сделки между Disney и Fox в том случае, если новая компания продаст канал Fox Sports государству.

Напомним, CADE дало разрешение на сделку между компаниями в феврале 2019 года. Ситуация в Бразилии является одним из последних нормативных препятствий, с которыми столкнулись Disney и Fox на пути завершения сделки.

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