Лос-Анджелес, США, , 14:07 — REGNUM Кинокомпания Warner Bros. представила свой новый логотип. Об этом 14 ноября сообщил портал Screen Rant.

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Отмечается, что новый вариант изображения торговой марки был разработан в рамках сотрудничества с независимой консалтинговой компанией Pentagram, работающей в области дизайна. Издание отмечает, что Warner Bros., судя по всему, следуя современным тенденциям, пошла по пути упрощения дизайна. Впервые в фильмах кинокомпании новый логотип появится в 2020 году.

Стоит отметить, что о подобных изменениях председатель и главный исполнительный директор Warner Bros. Энн Сарнофф объявила на церемонии в Бербанке (штат Калифорния, США) в преддверии столетнего юбилея кинокомпании.

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