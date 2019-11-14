Сухум, , 14:03 — REGNUM В театрально-концертном зале Абхазского государственного драматического театра им. С. Чанба состоится выступление камерного хора Московской консерватории. Об этом 14 ноября сообщает информагентство «Апсныпресс».

Театрально-концертный зал в госдрамтеатра открылся совсем недавно. Заместитель гендиректора театра Шарида Тужба заметила: «Это будет по истине уникальный концерт. Всем любителям классической музыки представиться возможность послушать и получить удовольствие от выступления Камерного хора Московской консерватории».