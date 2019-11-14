Ярославль, 14 ноября 2019, 13:12 — REGNUM В Ярославле вышло в свет новое издание книги Виктора Марова «Ярославль: Архитектура и градостроительство». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в издательстве «Академия.76».
Первое издание вышло в 2000 году, вскоре после смерти автора, и стало классическим трудом по ярославской архитектуре. Виктор Маров являлся архитектором, работал в проектных организациях, органах власти, преподавал в Ярославском техническом университете. Является разработчиком Проекта охранных зон памятников истории и архитектуры Ярославля. Во многом на основании его трудов центр города был внесен в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В книгу также включены статьи Виктора Марова, выходившие в периодической печати, интервью, статья об авторе. Добавлены новые иллюстрации, в том числе планы Ярославля XXVIII — XIX веков из Российского государственного исторического архива.
Презентация книги «Ярославль: Архитектура и градостроительство» пройдет 20 ноября в 18.00 в Ярославской областной научной библиотеке им. Н.А. Некрасова.
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