Санкт-Петербург, , 11:30 — REGNUM Церемония открытия VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума состоялась в Главном штабе Государственного Эрмитажа 14 ноября. Мероприятие открыли вице-премьер Ольга Голодец и министр культуры РФ Владимир Мединский.

Голодец назвала культурный форум важнейшей площадкой, где рождается искусство. Профессионалы смогут здесь договориться о будущих контактах, выставках и постановках, пояснила она.

Форум в 2019 году примет рекордное число участников, более 35 тыс. человек, в том числе специалистов из 96 стран. Запланировано более 350 событий, в частности, дискуссии по 14 разным направлениям.

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Мединский назвал форум отражением огромных преобразований в культуре России за последние годы. Так, культура вперве вошла в перечень национальных проектов, напомнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, министр культуры Владимир Мединский заявил, что доля людей, участвующих в культурной жизни, выросла в России до 89%.

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