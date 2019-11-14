Москва, , 11:24 — REGNUM Российский композитор и продюсер Максим Фадеев объявил, что вместе с новыми артистами лейбла Malfa отправляется в кругосветное путешествие на 111 дней. Впрочем, имена исполнителей, которые поедут в путешествие, пока не разглашаются.

Стоит отметить, что конкретные даты отправления в путешествие будут также объявлены позже. Артист планирует написать новый альбом за время своей поездки.

По информации российского новостного агентства InterMedia, Максим пообещал вести трансляции во время своего путешествия.

Напомним, что в конце октября продюсер принял решение распустить свой лейбл и расторгнуть контракты со всеми исполнителями. Целью данного решения явилось желание Максима сконцентрировать свои усилия на продвижение лишь нескольких новых артистов.