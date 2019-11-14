Москва, , 11:19 — REGNUM 9 декабря в московском клубе Arbat Hall состоится концерт французской рок-группы Rockets. Днем ранее музыканты планируют выступить в Екатеринбурге, а до этого — в Новосибирске.

Организаторы мероприятий сообщают, что коллектив проведет концерты в рамках тура, посвященного 40-летию выхода альбома «Plasteroid».

По информации российск. ого новостного агентства InterMedia, на выступлениях в России музыканты исполнят свои лучшие хиты.

Напомним, что группа была образована в 1975 году и стала одним из лидеров направления спейс-рок. Известны своим имиджем «пришельцев из космоса», а также тем, что одними из первых устроили масштабное шоу с использованием «инопланетных» декораций, пиротехники, лазеров.