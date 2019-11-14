Москва, , 11:16 — REGNUM В Москве в пространстве Хлебозавод проходит цифровая художественная репродукция работ Винсента Ван Гога и Поля Гогена. Об этом сообщает портал ArtTube.

Цель выставки — дать посетителям возможность взглянуть на творчество Ван Гога глазами Поля Гогена, и наоборот. Работы сопровождаются описанием сюжетов и историей создания каждой картины. Также для удобства выставка сопровождается аудиогидом.

Благодаря современным технологиям с помощью техники «жикле» можно полностью воссоздать бессмертные шедевры на натуральном холсте, воспроизвести мельчайшие нюансы цвета и светотени, передать характер и фактуру мазка.

Выставка продлится до 30 апреля 2020 года.