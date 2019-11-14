Санкт-Петербург, , 11:04 — REGNUM В России почти до 90% выросла доля людей, вовлеченных в культурную жизнь. Об этом заявил 14 ноября на открытии VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума министр культуры РФ Владимир Мединский.

Таковы данные последнего опроса Всероссийского центра общественного мнения, пояснил он. 89% опрошенных сообщили, что регулярно бывают в театрах и кинотеатрах, музеях и концертных залах.

Доля таких людей «почти на 30% выросла», сказал министр, и это является поводом для гордости. При этом 40% опрошенных отметили, что при наличии свободного времени предпочли бы пойти в театр.

Как сообщало ИА REGNUM, Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) продлится с 14 по 16 ноября 2019 года. В день открытия его участников привествовал президент России Владимир Путин.

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