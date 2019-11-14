Москва, , 10:51 — REGNUM Работа VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума, который уже в восьмой раз проходит в Северной столице, и его решения «будут способствовать наращиванию международного сотрудничества, запуску новых совместных проектов и инициатив в гуманитарной сфере». Такую уверенность в приветственном слове участникам форума высказал президент РФ Владимир Путин.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Форум по праву считается значимым общественным событием и благодаря насыщенной повестке и важности обсуждаемых проблем неизменно собирает солидный состав участников из России и других стран», — отметил глава государства.

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Российский лидер подчеркнул, что культура играет огромную роль в развитии современного мира, в укреплении связей между государствами, а также позволяет сохранять самобытность каждого народа. Главную тему форуму — «Культурные коды в условиях глобализации» — Путин назвал актуальной и востребованной.

Участникам мероприятия президент РФ пожелал удачной и плодотворной работы.

Как сообщало ИА REGNUM, VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум официально начинает свою работу 14 ноября в городе на Неве. В течение трёх дней, которые обещают быть чрезвычайно насыщенными событиями, известнейшие деятели искусства и связанного с культурой бизнеса вместе с представителями власти обсудят состояние отечественной и всемирной культуры, основные тенденции и пути её развития.

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