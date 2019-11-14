Москва, , 10:10 — REGNUM С 14 по 24 ноября в Москве будет проходить Международный фестиваль театров теней ShadowFest. Свои работы в одном из самых старых и оригинальных жанров представят коллективы из Польши, Испании, Италии, Турции, Великобритании и России.

Откроет фестиваль премьера организаторов форума — Московского детского театр теней — спектакль «Забытое Рождество» по мотивам рассказа Александра Куприна «Бедный принц». Создатели обещают, что в шоу будут применены последние достижения технологий и мультимедиа-проекций.

Несомненный интерес любителей загадочного театра вызовут постановки национального турецкого театра Карагез, Театра LeStrologhe из Италии, Театра кукол «ФиМ"из Екатеринбурга, TeatrFigur из Польши.