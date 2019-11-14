Новосибирск, , 09:51 — REGNUM Член совета по культуре и искусству при президенте России и режиссёр Евгений Миронов, а также гендиректор Большого театра Владимир Урин, директор Государственного театра наций Мария Ревякина, худрук Театрального центра имени Мейерхольда Виктор Рыжаков, худрук Театра имени Пушкина Евгений Писарев и другие театральные деятели обратились к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с просьбой найти средства для театра Афанасьева.

Читайте также: Новосибирский городской драмтеатр под угрозой закрытия

«Театр ютится в съёмном помещении, в маленьком подвальчике, в недопустимых условиях как для работы актеров, так и для приёма зрителей, — говорится в обращении, отмечает «Тайга. инфо». — Значение этого театра в жизни города и всей театральной России давно оценено как театральной общественностью, специалистами в области театра, многочисленными зрителями, так и государством. Подтверждением тому является внушительное количество наград, полученных театром в разные годы».

Театральные деятели России напомнили Травникову, что в феврале 2019 года он вместе с Сергеем Афанасьевым проводил церемонию открытия Года театра в России и тогда же было сказано о выделении 430 млн рублей на реконструкцию кинотеатра «Пионер» под помещение театра.

«Год подходит к концу, никаких средств выделено не было, а вместо этого театру перенесли реконструкцию еще на три года вперед», — отмечается в письме.

Евгений Мировнов просит новосибирского губернатора помочь сохранить театр, потому что его закрытие «или лишение его возможности работать — это большая беда для Новосибирской области».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее художественный руководитель Новосибирского городского драматического театра Сергей Афанасьев заявил о своём уходе. Последней каплей для принятия такого решения для него стала информация о том, что финансирование реконструкции полуразрушенного здания «Пионера» отодвинуто на 2022−2023 год».

Читайте также: «Не по старости»: Афанасьев объяснил свой уход из драмтеатра Новосибирска

В мэрии Новосибирска его заявление объяснили «эмоциональным всплеском».

Отметим, что учредителем Новосибирского городского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева является муниципалитет. Театр открылся 20 марта 1988 года. Всё это время у театра не было своего помещения. В 1998 году он оказался в подвале дома на Вокзальной магистрали, 19, где остаётся и сегодня. Но на днях стало известно, что арендодатель забирает верхний этаж, где располагается зрительское фойе и гардероб.

Читайте ранее в этом сюжете: Заявление Афанасьева в мэрии Новосибирска назвали эмоциональным всплеском