Санкт-Петербург, , 09:44 — REGNUM С 14 ноября Бахрушинский музей представляет в Мариинском театре выставку «Благотворители и меценаты театра Императорской России», которая пройдёт в рамках VIII Cанкт-Петербургского Международного культурного форума.

Экспозиция в Мариинском театре рассказывает о жизни и деятельности Саввы Морозова и Саввы Мамонтова, Сергея Зимина и княгини Марии Тенишевой, Константина Станиславского и семьи Бахрушиных. Выставка проиллюстрирована экспонатами из фондов музея Бахрушина.

Как отмечают организаторы выставки, традиция меценатства в России всегда была сильна. Но особенно мощное развитие благотворительность получила в конце XIX — начале XX века. Этот период вошёл в историю как «Золотой век меценатства», когда были созданы музеи и театры, существующие и поныне, и являющиеся «золотым фондом» российской культуры.