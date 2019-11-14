Нью-Йорк, США, , 09:41 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании AMC Networks объявило о том, что исполнительный продюсер сериала «Ходячие мертвецы» Гейл Энн Хёрд, участвовавшая в создании картин «Терминатор 2: Судный день», «Чужие», «Бездна» и «Армагеддон», пожертвовала один миллион долларов фонду борьбы за права человека.

Напомним, что постапокалиптическая драма рассказывает историю шерифа, под руководством которого группа людей, переживших конец света, сражается с зомби и путешествует в поисках места, которое можно было бы назвать домом. Однако, оказалось, что наибольшую опасность представляют не мертвые, а живые.

Главные роли исполнили Норман Ридус, Лорен Кохэн, Мелисса Сюзанн МакБрай, Эндрю Линкольны и Данай Гурира.