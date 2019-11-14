Санкт-Петербург, , 09:34 — REGNUM 14 ноября в Санкт-Петербурге открывается ретроспектива классики французского кино из «новой волны», снятого на студии «Викторин» в Ницце. Показ будет идти до 27 ноября в Доме кино. Об этом пишет журнал Искусство Кино.

Проведение фестиваля приурочено к 100-летию студии «Викторин». Зрителям будет предоставлена возможность увидеть на большом экране такие картины, как «Американская ночь» Франсуа Трюффо, «По поводу Ниццы» Жана Виго и Бориса Кауфмана, «Тайна Крузо» Анри-Жоржа Клузо и «Хищники» Рене Клемана.

Все картины будут демонстрироваться на языке оригинала (французском) с русскими субтитрами. Билеты на киносеансы доступны на сайте Дома кино.