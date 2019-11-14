Оренбург, , 09:28 — REGNUM 14 ноября в Оренбурге состоится торжественное открытие памятника «Словарю живого великорусского языка» Владимира Даля. Об этом сообщает Литературная газета.

Проект памятника «Словарю» стал победителем во всероссийском конкурсе по созданию достопримечательностей «Культурный след». Автором проекта скульптурной композиции стал оренбургский скульптор Александр Сукманов. С инициативой создать арт-объект, посвященный «Словарю» Даля, выступила оренбургская благотворительная организация «Евразия».

Выбор сюжета для памятника не случаен. Находясь на чиновничьей службе, Владимир Даль провел в Оренбурге восемь лет жизни, в ходе которых занимался составлением корпуса своего знаменитого словаря.