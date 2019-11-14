Лос-Анджелес, США, , 09:20 — REGNUM Пользователи стримингового сервиса «Disney +» обратили в социальных сетях внимание на то, что перед началом показа ряда самых известных мультфильмов компании появляется предупреждение о том, что многие мультфильмы были сняты давно и могут не соответствовать изменившимся общественным нормам. Об этом пишет интернет-портал GameSpot.

Пользователи заметили подобные дисклеймеры перед началом таких мультфильмов, как «Дамбо», «Коты-аристократы», «Книга джунглей», «Леди и Бродяга», «Питер Пэн», «Фантазия» и «Пиноккио».

Так, современным стандартам западного общества не соответствует изображение индейцев в «Питере Пэне», сиамских котов в «Котах-аристократах» и «Леди и Бродяге», и ворон из «Дамбо», поведение которых якобы основано на стереотипных представлениях об афроамериканцах.