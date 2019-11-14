Пекин, , 09:09 — REGNUM Третий сезон национальной театральной драмы стартовал в Пекинском Столичном театре, сообщает 13 ноября агентство Синьхуа.

Всего 23 пьесы из 11 провинций страны будет представлено в восьми театрах Пекина в новом сезоне, который продлится более полутора месяцев. Среди работ будут пьесы, посвящённые патриотизму, а также актуальным событиям и жизням простых китайцев.

Во время месячника будут представлены лекции, и практические занятия по драматическому и театральному искусству, а также международные культурные диалоги.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пекине с 13 ноября по 29 декабря пройдет новый театральный сезон. Зрители смогут увидеть работы знаменитых режиссёров Мэн Цзиньуэя и Стан Лая.

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