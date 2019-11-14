Вашингтон, , 09:06 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании FOX объявило о том, что стартовала работа над сериалом «Иногда я лгу». Картина основана на одноименном романе Элис Фини. Триллер повествует о женщине, очнувшейся парализованной в больнице после выхода из состояния комы. Героиня не помнит, как оказалась в таком положении. Единственное в чем она уверена — это был не несчастный случай. Теперь она должна восстановить свою память и выяснить, кто из самых близких людей на самом деле желает ей смерти.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, исполнительницей главной роли стала Сара Мишель Геллар, известная телезрителям по «Жестокие игры», «Забавная ферма», «Баффи — истребительница вампиров», «Двойник», «Секс в большом городе» и «Теория большого взрыва».

В качестве шоураннера выступила Робин Суикорд, подарившая миру «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Мемуары гейши», «Маленькие женщины», «Матильда» и «Практическая магия». Команду исполнительных продюсеров возглавила известная телеведущая Эллен ДеДженерес, участвовавшая в создании картин «Разделенные вместе», «Одно большое счастье», «Шоу Эллен ДеДженерес» и «Нэнси Дрю и потайная лестница».