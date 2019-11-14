Рига, 14 ноября 2019, 00:19 — REGNUM Lielājs Kristaps (Большой Кристап) — главный приз латвийской киноиндустрии, сообщает портал mixnews. lv, в номинации «Полнометражное документальное кино» в кинотеатре Сплендид Палас был вручён маститому российскому кинодокументалисту и оппозиционеру Виталию Манскому за картину «Свидетели Путина».
Этот фильм Манский снял совместно с латвийскими кинематографистами.
Фильм Виталия Манского посвящён выборам Президента России 2000 года, использованы видеозаписи из предвыборного штабаВладимира Путина, а также видео из личного архива семьи первого Президента РоссииБорисаЕльцина. Кроме Владимира Путина и Бориса Ельцина, в фильме появляютсяДмитрий Медведев, Владислав Суркови другие политические и государственные деятели России.