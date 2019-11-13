Лондон, , 22:55 — REGNUM Картина бельгийского художника Рене Магритта была продана на аукционе Christie’s за 19,6 млн долларов. Об этом 13 ноября сообщает портал Artnews.com.

Работа Магритта «Шестнадцатое сентября» стала самой дорогой из проданных в этот день торгов. Полотно изначально оценивалось в сумму от семи до десяти млн долларов. Её приобрёл в телефонном режиме покупатель, оценивший картину в 19,6 млн долларов.

Картина была написана художником в 1957 году и является одной из самых больших его работ. Размер полотна составляет 162 на 130 сантиметров. Ранее эта картина уже выставлялась на торги в 2005 году на аукционе в Sotheby’s, стартовая цена лота составляла шесть млн долларов, но желающих приобрести картину так и не нашлось.

Всего же на вечерних торгах в сегменте «Импрессионизм и модернизм» на аукционе было продано 52 предмета на общую сумму 191,9 млн долларов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о картине уличного художника Бэнкси, которая была продана на аукционе дома Sotheby’s за 12 млн долларов.

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