Москва, , 21:19 — REGNUM Ольга Бузова в своем блоге сообщила о съемках в программе известного актера Юрия Стоянова.

Согласно российскому каналу «Вокруг ТВ», на телеканале «Россия 1» в начале мая 2019 года появилось юмористическое шоу актера «100янов». В данном скетч-шоу принимают участие такие знаменитые артисты как Владимир Меньшов, Виктор Сухоруков, Юлия Ауг, Игорь Золотовицкий.

Юрий Стоянов известен по таким картинам, как «Ландыш Серебристый», «Человек у окна» и «12». Телеведущая и актриса Ольга Бузова заявила в социальной сети Инстаграм, что данные съемки являются для нее большой честью.