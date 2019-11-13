Лос-Анджелес, США, , 21:15 — REGNUM Американская певица Ники Минаж и колумбийская исполнительница Karol G выпустили клип на песню «Tusa». В ролике певицы находятся в доме, обитом розовым шёлком с хрустальными люстрами и посудой.

В клипе есть место волшебству — в саду дома танцуют ожившие статуи, а во дворе пасутся лошади с крыльями.

По информации российского новостного агентства InterMedia, за последний месяц исполнительница выпустила несколько новинок, в том числе сингл «Fendi».

Ранее она утверждала, что собирается сделать паузу в музыкальной карьере и уделить больше времени новому мужу и семье.