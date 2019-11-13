Нью-Йорк, США, , 21:07 — REGNUM Шоураннер предстоящего сериала «Ведьмак» Лорен Хиссрич сообщила поклонникам, что руководство Netflix утвердило производство второго сезона шоу. Об этом она сообщила 13 ноября на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/LHissrich/status/1194662006734897152

Продюсер написала, что она рада сделать подобное объявление. Она также отметила, что не может дождаться, когда весь мир «окунётся» во вселенную «Ведьмака».

Напомним, первый эпизод сериала Netflix покажет 20 декабря 2019 года. Роль Геральта в нём исполнил британский актёр Генри Кавилл. Ранее ИА REGNUM сообщило, что создатели шоу дали понять фанатам: оно будет больше похоже на хоррор, чем на фэнтези.

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